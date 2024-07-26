Охранник главы МИД Великобритании грубо оттолкнул российскую журналистку

Охранник грубо оттолкнул журналистку «Известий» Дарию Сенникову при попытке задать вопрос главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми. Как сообщает издание, инцидент произошел сегодня, 26 июля.

Сотрудница «Известий» хотела задать министру вопрос о планах Лондона на дальнейшие поставки оружия украинской армии. При попытке подойти к Лэмми охранник оттолкнул девушку со словами «мы разговариваем». Свой поступок он объяснил тем, что он «просто шел».

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Напомним, что это не первый подобный случай с сотрудниками «Известий». В середине мая посол Норвегии Роберт Квиле толкнул корреспондента Артура Ишпулатова, который в тот момент освещал митинг против проводимой послом ЕС в РФ Роланом Галарагом конференции «День Европы». Журналист попытался задать вопрос дипломату, однако тот оттолкнул его и вошел в гостиницу, где в тот момент шло мероприятие.