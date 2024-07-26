Помпео назвал условия Трампа для снятия санкций с России

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в случае переизбрания может полностью снять санкции с России после вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом в своей статье для The Wall Street Journal написал бывший госсекретарь США Майк Помпео. Lenta.ru

По его словам. санкции будут полностью сняты, как только Украина вступит и в НАТО, и в ЕС». Помпео отметил, что никаких доказательств намерения Трампа склонить Украину к капитуляции нет. News.ru

Между тем Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Таким образом американский политик призвал его закончить конфликт на Украине. Москва24