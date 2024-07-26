Появилось новое видео терактов 11 сентября 2001 года в США

Опубликованы новые кадры, на которых подробно показано как в результате терактов 11 сентября 2001 года рухнули башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Видео снял японский фотограф Кей Сугимото и опубликовал на YouTube.

«Снято с крыши дома 64 на улице святого Марка в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером. Только для исторических архивных целей», - говорится в описании к видео.



В ролике длительностью чуть более шести минут, видно, как сначала медленно рухнула левая башня Всемирного торгового центра, а затем и правая. За кадром несколько человек говорят на японском и английском языке.

Что сейчас находится на месте башен-близнецов в Нью-Йорке после 11 сентября

11 сентября 2001 года боевиками-смертниками террористической организации «Аль-Каида», запрещенной на территории России, в США были захвачены четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Жертвами терактов числятся 2 977 человек. В их числе - 343 пожарных и 60 полицейских. Среди погибших значатся не только граждане США, но и граждане еще 92 стран. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.