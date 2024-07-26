Вандалы облили краской вход в здание правительства Финляндии

Вход в здание правительства Финляндии облили красной краской. Это сделали люди в черных масках, передает РИА Новости.

В службах безопасности утверждают, что к акту вандализма причастны пять граждан. Они скрылись до приезда полиции. В настоящее время полиция финской столицы расследует случай вандализма в отношении здания правительства.

Подчеркивается, что сигнал тревоги по адресу здания правительства страны поступил в центр экстренной помощи Департамента полиции Хельсинки в 00:40. Инцидент рассматривается как случай нанесения ущерба. У властей есть записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в Берлине экологические активисты движения «Последнее поколение» («Letzte Generation») облили оранжевой краской широко известный памятник архитектуры «Часы мира». До этого активисты этого же движения забрызгали краской другой известный символ Берлина — Бранденбургские ворота. Несколько участников акции удалось задержать.