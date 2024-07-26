На Украине подожгли автомобиль военного и ж/д инфраструктуру

Несколько поджогов вновь произошло на Украине за последние сутки. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Одессе подожгли автомобиль ВАЗ, который принадлежит военному. Также был совершен поджог релейного шкафа на железной дороге неподалеку от станции Одесса-Восточная. Движение поездов не прекращалось", - цитирует издание источник.



Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне неизвестные подожгли автомобиль военного, в Черкасской области был совершен поджог релейного шкафа на железной дороге.

С июня на Украине практически ежедневно фиксируются поджоги автомобилей, принадлежащих военным ВСУ и сотрудникам военкоматов. Так население выражает протест против насильственной мобилизации. На прошлой неделе СМИ сообщали о поджогах автомобилей в Киеве, Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), Ровно, во Львове. Практически ежедневно горят машины военных в Одессе, где также отмечается рост случаев сопротивления насильственной мобилизации. Поджоги релейных шкафов в последние дни фиксировались в Киеве, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской областях.

С февраля 2022 года в стране объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.