Стало известно, когда Харрис объявит претендента на пост вице-президента

Вице-президент США Камала Харрис, которая сейчас считается наиболее вероятным кандидатом на участие в президентских выборах от Демократической партии, в начале августа объявит своего напарника в предвыборной гонке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Она выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто будет готов стать президентом [в случае необходимости]", - сказал собеседник CNN.



Он добавил, что пока Харрис не раскрывает своих планов.

Ожидается, что имя потенциального кандидата в вице-президенты станет известно в ближайшие две недели. Среди претендентов телеканал выделяет губернаторов штатов Кентукки, Пенсильвания и Северная Каролина Энди Бешира, Джоша Шапиро и Роя Купера, сенатора от Аризоны Марка Келли и министра транспорта США Пита Буттеджаджа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.