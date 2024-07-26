Советник Зеленского выступил против мирного соглашения с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против потенциального мирного соглашения с РФ. Как сообщает РИА Новости, он считает, что из-за него Россия может стать сильнее.

Подоляк отметил, что соглашение приведет к заморозке конфликта на определенное время. По его словам, в это время Москва «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию». Возможное перемирие он сравнил со «сделкой с дьяволом».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. При этом позднее украинское ведомство заявило, что Киев «не видит» готовности к переговорам со стороны Москвы. Вместе с тем Ван И после встречи с министром отмечал, что и Украина, и РФ «в разной степени» недавно выражали свою готовность к переговорам.

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После этого Кулеба записал шестиминутное видео, в котором прокомментировал ситуацию. В своей речи он ни разу не упомянул готовность Киева к мирному диалогу с Москвой.