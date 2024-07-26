Экс-президент США Барак Обама не выражал вице-президенту Харрис публичную поддержку, поскольку не хотел выдать свое участие в процессе и желал дать время главе государства Джо Байдену обдумать решение о выходе из гонки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Обама регулярно общался с Харрис с того момента, как она стала потенциальным кандидатом от демократов. Он старался поделиться с ней опытом и проверял своих бывших помощников, которые могут помочь вице-президенту в ходе борьбы за пост президента.

Источники подчеркивают, что сам Обама был удивлен сообщениями, что он якобы отказывается от поддержки Харрис. Он знает политика около 20 лет и впечатлен стартом ее избирательной кампании. В ближайшее время экс-президент выступит с официальной поддержкой ее кандидатуры.

Обама принял решение по кандидатуре Харрис на выборах в США

При этом газета отмечает, что мнение Обамы относительно способности Байдена переизбраться остается неясным. Близкие к главе государства собеседники заявили о возмущении тем, какую роль экс-помощники Обамы сыграли в ситуации с выходом политика из президентской гонки.