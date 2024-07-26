NYP: Харрис раскритиковала Израиль за боевые действия в Газе

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Израиль после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху за большое количество погибших в результате войны в секторе Газа.

Об этом пишет New York Post.

Издание отмечает, что Харрис назвала ужасающими происходящие в анклаве с октября 2023 года события. Вице-президент США считает, что этой «войне пора положить конец».

При этом Харрис пообещала Нетаньяху «непоколебимую поддержку».

Ранее стало известно о том, что американский президент Джо Байден собирается усилить давление на Израиль ради достижения мира в Газе.