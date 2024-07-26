Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может восстановить мир на Украине с помощью силы. Преимущество политики бывшего американского лидера по Украине назвал экс-госсекретарь США Майк Помпео в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ). Lenta.ru

Колонку Помпео написал вместе с экс-советником предвыборной кампании Трампа Дэвидом Урбаном. В описанном плане значится усиление санкций против РФ, отмена ограничений на поставки и использование оружия для Киева, программа ленд-лиза на $500 млрд и вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Авторы отмечают, что никаких доказательств намерения Трампа склонить Украину к капитуляции нет. Напротив, во время своего президентства политик снял запрет на поставки стране ракет Javelin. Помпео отмечает, что действующий президент США Джо Байден ввязался в конфликт из-за слабости. News.ru

Ранее экс-президент заявил, что в случае победы на президентских выборах быстро урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Политик также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики нынешней администрации президента США Джо Байдена. ТАСС