Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение поездов

Французская коростная железная дорога пострадала от «злонамеренных действий» за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает France24 со ссылкой на местного оператора поездов — «Национальное сообщество французских железных дорог» (SNCF).

В SNCF заявили о серии поджогов с целью повреждения объектов инфраструктуры. Атаки затронули атлантические, северные и восточные линии железнодорожного сообщения. Юго-восточная не пострадала — там «злонамеренный акт» удалось предотвратить. Близкий к расследованию источник заявил, что происшествия являются скоординированными актами «саботажа».

Оператор добавил, что движение на пострадавших линиях «серьезно нарушено». Поезда переведут на другие пути, однако некоторые из них все же придется отменить, а восстановительные работы займут по меньшей мере несколько дней.

Компания Eurostar также заявила, что ее железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем нарушено из-за актов вандализма. Это привело к отмене нескольких рейсов и увеличению времени в пути.

На Олимпиаде в Париже столкнулись с двумя проблемами

Ситуацию уже прокомментировали французские власти. Министр транспорта Патрис Вергрит заявил, что решительно осуждает «преступные инциденты». По его словам, они ставят под угрозу отпуск многих французов. Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес подчеркнул, что направит подкрепления полицейским на переполненные железнодорожные станции.