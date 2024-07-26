Американцы назвали Камалу Харрис «королевой клоунов»

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала в соцсети X свой первый предвыборный ролик. Избиратели-республиканцы раскритиковали видео, напомнив Харрис о ее низких рейтингах и обвинив ее в отсутствии реальных предложений.

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На видео под песню Бейонсе Freedom (с англ. «Свобода») Харрис спрашивает избирателей, что они предпочитают - свободу или жизнь в стране «хаоса, страха и ненависти». Слова о хаосе и ненависти предвыборный штаб Харрис проиллюстрировал кадрами с Дональдом Трампом и его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

«Я - Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - так политик подписала свой предвыборный ролик.



«Вы - Камала Харрис, и у вас самый низкий рейтинг одобрения среди всех вице-президентов в истории США», - прокомментировал видео пользователь Paul A. Szypula.



«Еще одна реклама с нулем политических предложений, только «Трамп плохой». Это худшая кампания в истории», - написал @JoeyMannarinoUS.

