Американцы назвали Камалу Харрис «королевой клоунов»

«Королева клоунов»: республиканцы ответили на предвыборное видео Харрис
Вице-президент США Камала Харрис опубликовала в соцсети X свой первый предвыборный ролик. Избиратели-республиканцы раскритиковали видео, напомнив Харрис о ее низких рейтингах и обвинив ее в отсутствии реальных предложений.
На видео под песню Бейонсе Freedom (с англ. «Свобода») Харрис спрашивает избирателей, что они предпочитают - свободу или жизнь в стране «хаоса, страха и ненависти». Слова о хаосе и ненависти предвыборный штаб Харрис проиллюстрировал кадрами с Дональдом Трампом и его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.
«Я - Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - так политик подписала свой предвыборный ролик.
«Вы - Камала Харрис, и у вас самый низкий рейтинг одобрения среди всех вице-президентов в истории США», - прокомментировал видео пользователь Paul A. Szypula.
«Еще одна реклама с нулем политических предложений, только «Трамп плохой». Это худшая кампания в истории», - написал @JoeyMannarinoUS.
«Все вокруг Камалы - фейк, включая это видео. Она не говорит, как она собирается исправить сломанную коррумпированную систему, которая стала еще хуже при ней и Байдене. Она не может объяснить, как она собирается исправить высокие цены/инфляцию. <…> Все, что она делает, это винит во всех проблемах других людей (Трампа)», - согласился @hodgetwins.
«Вам не стыдно, что вас назначали на все должности и ни разу не избирали? Я не знаю, как вы можете стоять там и притворяться, что вы чего-то добились. Мир знает, что это не так», - добавила @FFT1776.
«Королева мира клоунов», - написал аккаунт @TropicalLiberty.