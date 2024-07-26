Канцлер Германии Олаф Шольц не пользуется популярностью даже в своей Социал-демократической партии и вряд ли сможет рассчитывать на переизбрание в 2025 году. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

© globallookpress

Ранее Шольц сообщил о своем намерении вновь переизбраться на пост главы кабинета министром Германии в 2025 году. Федеральные выборы состоятся в стране 28 сентября 2025 года.

При этом Ральф Нимайер обратил внимание на то, что Шольц непопулярен даже среди членов собственной партии и «они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры».

«Поэтому я думаю, что его шансы стать кандидатом даже от своей партии очень малы, не говоря уже о населении в целом», - пояснил он.



Среди возможных претендентов на этот пост Нимайер назвал главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, его однопартийца премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, а также премьер-министра Баварии от Христианско-социального союза Маркуса Зёдера.

«Однако - и это сейчас делает все несколько интереснее - у нас есть новая партия, «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW). Вагенкнехт привлекает много внимания и поддержки от множества людей, заявляющих, что она могла бы как минимум партнером по правительственной коалиции или даже кандидатом в канцлеры», - заметил он.



Глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет уверен, что шансы Вагенкнехт занять пост канцлера Германии резко вырастут, если ее партия победит на местных выборах в трех землях страны в сентябре текущего года.

Назван главный конкурент Шольца на предстоящих выборах в ФРГ

Ранее на своей традиционной летней пресс-конференции Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину. В то же время он подчеркнул, что допускает участие России в следующей конференции по украинскому урегулированию. Шольц добавил, что не хочет допустить войны России и НАТО.

В свою очередь лидер партии BSW Сара Вагенкнехт выступает с критикой политики Шольца по Украине. По ее словам, власти Германии вместо того, чтобы предлагать компромиссные решения, поддерживают максимальные требования Владимира Зеленского, желающего вести переговоры о мире после вывода российских войск, и толкают Европу к большой войне.