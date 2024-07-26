В Вашингтоне прошли акции протеста против визита Нетаньяху

Арестовать Нетаньяху потребовали участники массовой демонстрации в Вашингтоне. Они вышли на улицы в знак протеста против визита премьер-министра Израиля в США, передает телеканал «МИР 24».

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Участники протестов ходили по улицам с чучелами Нетаньяху. Одно из них сожгли, другое – с окровавленными руками – продолжали носить по городу. Периодически возникали стычки с полицией, но о массовых задержаниях не сообщается.

Интересно, что в руках у демонстрантов были не только палестинские, но и израильские флаги. Участники протестов разливали на улицах красную жидкость из канистр и говорили, что она символизирует кровь палестинцев.

Между тем, на программу визита эти протесты не повлияли. Израильский премьер встретился и с Президентом США Джо Байденом, и с вице-президентом Камалой Харрис. Обсуждали возможность прекращения огня в Секторе Газа.