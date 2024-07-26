В Сети появилось новое видео крушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля.

Видео опубликовал японский фотограф Кей Сугимото. В день той трагедии он стал очевидцем случившегося.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре лайнера, два из которых врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Жертвы трагедии в отчаянии пытались дозвониться близким в последние минуты жизни. Так, один из пассажиров Брайан Суини, который в прошлом сам был пилотом, сразу понял, чем все закончится, и оставил супруге сообщение на автоответчик.

Более 20 лет назад два самолета, захваченных боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов. Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек.

Что сейчас находится на месте башен-близнецов в Нью-Йорке после 11 сентября

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность.