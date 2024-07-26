Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов захват мятежного монастыря Эсфигмена на Афоне силой. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам священника, Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед использованием своих связей в госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон. Таким образом, по словам Балашова, он планирует «воздействовать на греческие власти».

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Советник патриарха Московского и всея Руси уточнил, что для Варфоломея «решение споров путем насилия стало в порядке вещей». Он напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад — тогда монастырь взяли в кольцо блокады. Это привело к жертве среди братии. Также Балашова не исключил штурма монастыря силовиками.

Ранее религиовед Роман Лункин заявил, что подконтрольный Турции патриарх Константинопольский Варфоломей, приняв участие в украинском саммите мира в Швейцарии и поддержав позицию Украины в коммюнике ради увеличения численности Константинопольского патриархата, однозначно действовал в интересах США.