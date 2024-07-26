Пока вы спали: «непонятные сигналы» с Украины и новое лекарство от ВИЧ

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Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины

В Кремле заявили, что пока нет никакой конкретики для переговоров по украинскому урегулированию, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — сказал он.



В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора. Отмечается, что лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Поиск новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции продолжается, и одним из них является генная терапия. Идет разработка <...> [препарата] на основе лентивирусного вектора", - говорится в сообщении агентства.



В Британии хотят создать ракеты против российского ядерного оружия

Власти Британии обсуждают создание дальнобойного вооружения против ядерного оружия России. Речь идет о ракетах, пишет Газета.ru со ссылкой на газету The Times.

«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие <...> запущенное из России», — сообщил изданию источник в минобороны Британии.



СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию adn40.

"Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило adn40, что Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас", - приводит агентство сообщение на сайте радиостанции.



Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения южноамериканской страны.