СМИ: политика Запада по "занятию сторон" осложняет конфликт на Украине

Стремление коллективного Запада принудить мировое сообщество отказаться от нейтралитета по вопросу Украины и "занять сторону" лишь осложняет кризисную ситуацию и придает ей негативный импульс. Такую оценку дает газета Global Times обстановке на международной арене, в условиях которой Китай стремится к политическому урегулированию российско-украинского конфликта.

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"Многие на Западе по-прежнему мысленно настроены на "поддержку одной стороны" - это лишь усложняет и усиливает конфликт, - говорится в редакционной статье издания, посвященной визиту в КНР украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. - В частности, ведущие страны, имеющие влияние, должны вместе с Китаем создать условия, оказать поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной".



Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Авторы напоминают, что украинский кризис "не возник в одночасье", поэтому решить проблему "в один шаг" не получится.

"Для этого необходимы объединенные усилия международного сообщества, - подчеркивают они. - Рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте можно лишь тогда, когда крупные державы будут вносить позитивную, а не негативную энергию".



Как уточняется в материале, Киев "проявляет все больший интерес" к позиции Пекина по украинскому кризису.

"Это привело к тому, что международное общественное мнение стало проявлять осторожный оптимизм по поводу российско-украинского вопроса и уделять больше внимания роли Китая в крупных региональных конфликтах", - утверждается в нем.

"Искажения и клевета в адрес КНР со стороны Запада в значительной степени рассыпались сами собой", - отмечается в ней.



Авторы обращают внимание, что китайская инициатива мирного урегулирования украинского конфликта "выдержала испытание временем".

"Позиция Китая ясна и последовательна: между миром и войной он выбирает мир; между диалогом и санкциями - диалог, между охлаждением и разжиганием огня - охлаждение, - отмечается в статье. - Китайская сторона продолжает действовать прямо и искренне, не преследуя корыстные политические интересы и не стремясь к геополитическим манипуляциям. КНР искренне стремится к посредничеству и оказанию содействия диалогу ради прекращения огня и окончания конфликта".



24 июля Кулеба в ходе консультаций с главой МИД КНР Ван И, которые состоялись в городе Гуанчжоу (южнокитайская провинция Гуандун), заявил о подготовке Украины к диалогу с Россией. По его оценке, эти переговоры должны быть "рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира". Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в Киеве действует запрет на какие-либо контакты с Москвой, в связи с чем еще "много всего предстоит прояснить и услышать".