США и ЕС обсудили выделение Украине займов за счет активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассмотрели "следующие шаги" по выделению Украине займов за счет замороженных Западом суверенных активов России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минфина США.

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Как уточняется в распространенном ею письменном заявлении, Йеллен и Джентилони провели встречу на полях совещания глав финансовых ведомств и центральных банков Группы двадцати в Рио-де-Жанейро (Бразилия). "Министр и еврокомиссар обсудили следующие шаги по реализации обязательств, взятых на себя лидерами Группы семи в Апулии <...>, чтобы извлечь пользу из иммобилизованных суверенных активов России" для оказания помощи Украине, в том числе в долгосрочной реконструкции, говорится в документе.

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Кроме того, в другом письменном заявлении отмечается, что Йеллен провела также в рамках встречи "двадцатки" двусторонние консультации с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

"Министр Йеллен заявила о необходимости продолжать работать с Европейским союзом и остальными членами Группы семи над укреплением санкционных режимов, ограничивающих способность России вести войну (специальную военную операцию, СВО - прим. ТАСС) на Украине", - заявляет финансовое ведомство США.



Наряду с этим, Йеллен и Джорджетти "обменялись мнениями по поводу избыточных промышленных мощностей Китая". В связи с этим Минфин США утверждает, что эти якобы имеющиеся у КНР мощности способны привести к "глобальным негативным побочным эффектам и ценовым искажениям".

Лидеры "семерки" на саммите в Италии достигли 13 июня соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных суверенных российских активов до конца года.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала Москвой СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как предупреждала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.