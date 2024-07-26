Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху «виновником массовых убийств»

Бывший солист американской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США, дав выступить в Конгрессе премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху, пригласили «виновника массовых убийств». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети X.

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«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», — написал Уотерс.



Нетаньяху заявил, что никакое давление не остановит Израиль

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

Позднее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден усилит давление на переговорах для ускорения завершения сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа.