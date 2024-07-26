Хейли назвала политику Трампа в отношении России жесткой

Бывший американский лидер Дональд Трамп проводил "жесткую политику" в отношении России, когда был президентом США. Такое мнение выразила экс-участница президентской гонки, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

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"Я могу вам сказать, что он [Трамп] на самом деле был очень строг с Россией, будь то санкции, будь то высылка дипломатов <...>, и я надеюсь, что он продолжит это делать", - сказала она 25 июля в интервью телеканалу CNN, комментируя подход Трампа к Украине и России.



Эксперт спрогнозировал политику Трампа в отношении России

Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах быстро урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации.