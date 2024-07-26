Трампа предупредили о рисках из-за нападок на Харрис

Критикуя вице-президента США Камалу Харрис кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп рискуют оттолкнуть избирателей, которых ему следовало бы привлечь. Речь идет о женщинах из пригородов, молодежи, афроамериканцах и латиноамериканцах, пишет Bloomberg.

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Трамп призвал американцев не доверять Харрис

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа месяцами готовил тактику борьбы с действующим американским лидером Джо Байденом, чтобы представить его как слабого соперника. По данным агентства, решение главы Белого дома выйти из президентской гонки застало кампанию Трампа врасплох. В результате штабу политика пришлось пересмотреть линию атаки, говорится в статье.

Республиканцы из палаты представителей предостерегли однопартийцев от нападок на расу или гендер из-за политических рисков, пишет Bloomberg.