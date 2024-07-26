Временного поверенного России вызвали в МИД Румынии из-за беспилотника

Временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об говорится на сайте дипломатического ведомства.

© РИА Новости

Отмечается, что представителю России выразили протест в связи с инцидентом. Также МИД Румынии осудил удары по «украинской портовой инфраструктуре».

Румыния заявила о найденных обломках якобы российского беспилотника

В МИД РФ подтвердили факт вызова представителя посольства.