Временного поверенного России вызвали в МИД Румынии из-за беспилотника

Временного поверенного России вызвали в МИД Румынии из-за обломков беспилотника
Временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об говорится на сайте дипломатического ведомства.
Отмечается, что представителю России выразили протест в связи с инцидентом. Также МИД Румынии осудил удары по «украинской портовой инфраструктуре».
Румыния заявила о найденных обломках якобы российского беспилотника
В МИД РФ подтвердили факт вызова представителя посольства.