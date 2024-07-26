В конгрессе призвали Харрис обрисовать ее планы на президентство

Конгрессмен-демократ Джаред Голден заявил, что не будет брать на себя обязательство голосовать за вице-президента США Камалу Харрис на съезде Демократической партии, где должен быть определен кандидат от партии на президентский пост, передает The Hill. По его словам, политик меньше недели в предвыборной гонке и хотелось бы больше узнать о ее планах.

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«Мне придется потрудиться, чтобы заслужить голоса жителей Мэйн, и наши кандидаты на пост президента должны делать тоже самое. Харрис была кандидатом на пост президента меньше недели, и я с нетерпением жду возможности узнать больше о том, каким лидером она хочет стать», — пояснил Голден.



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Он добавил, что Харрис могла бы воспользоваться своим опытом работы на посту генпрокурора Калифорнии и подтвердить свою приверженность верховенству закона и защите американских границ. Голден подчеркнул, что пока не уверен, стоит ли оказывать поддержку вице-президенту.

Ранее США предрекли разрушение в случае победы Харрис на президентских выборах.