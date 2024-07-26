Сотрудник службы безопасности, охранявший крышу, с которой снайпер выстрелил в Дональда Трампа, покинул пункт наблюдения из-за слишком жаркой погоды. Об этом сообщает Fox News.

«Сотрудник службы безопасности покинул крышу, потому что ему стало слишком жарко. Охранник решил, что оставаться на крыше нет никакой необходимости», – говорится в сообщении.



В этот день температура воздуха в Батлере, где проводилось мероприятие, достигла 33 градусов. На выступлении Трампа спасатели помогали людям, которым становилось плохо из-за духоты.

Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

Напомним, 13 июля 2014 года было совершено покушение на Дональда Трампа во время его выступления в рамках предвыборной кампании. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо. Стрелок был ликвидирован службой безопасности. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Интересно, что Владимир Жириновский предсказывал покушение на Трампа еще 8 лет назад.