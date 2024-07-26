Франция надеется на гарантии для ЕС при урегулировании конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине должно подразумевать гарантии безопасности для Европы, включая страны Балтии. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью телеканалу LCI.

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"Есть также интересы европейцев и французов. И поэтому мы делаем это (оказывают поддержку Киеву - прим. ТАСС) еще и потому, что надеемся, что балтийским странам, европейцам будут предоставлены гарантии безопасности на будущее", - сказал он.



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Министр не дал прямого ответа на вопрос, поддерживает ли Франция начало переговоров о мире на Украине без вывода ВС РФ с территорий, на которые претендует Киев. Он лишь отметил, что "есть несколько путей достижения мира", и повторил многократно звучавшую позицию Парижа о том, что для него неприемлема капитуляция Украины, поскольку она якобы поставит под вопрос безопасность европейцев.

Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких консультаций. Он допустил, что это может произойти на второй конференции по урегулированию на Украине, дата и место проведения которой пока не определены. Первая конференция состоялась в Швейцарии, на ней отсутствовали представители РФ, а также делегации большинства стран - членов ООН.

Позиция России

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Вместе с тем Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, "с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.