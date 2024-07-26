На Украине высказались о контактах с Китаем

Киев и Пекин продолжат контакты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТСН.

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«Контакты точно будут <...> В каком формате и на каком уровне - это уже вопрос, который мы будем обсуждать детальнее», — сказал глава ведомства.



Бербок заявила, что Китай должен поддерживать Украину и не помогать России

Кулеба также назвал разговор с главой МИД КНР Ван И «самым долгим и самым содержательным» из всех, которые стороны до этого вели.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, Что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай.