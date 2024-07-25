Бербок напомнила Китаю о его обязанностях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китаю необходимо приложить все усилия для поддержки Украины, а также не оказывать помощь России. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на новостное агентство DPA.

Такое заявление она сделала во время посещения оборонного концерна Flensburger Fahrzeugbau. В своей речи Бербок напомнила, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, что накладывает на Пекин определенные обязанности.

«Будучи членом Совета Безопасности ООН, вы не только имеете право вето, но и, прежде всего, обязаны сделать всё для достижения мира», — заявила она.



Бербок считает, что Европе было бы наивно отказываться от допзащиты США

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что в отношениях Пекина и Москвы наблюдаются взаимодоверие.