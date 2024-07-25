Харрис заявила о готовности дебатировать с Трампом

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демпартии, рассказала, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА «Новости».

В рамках президентской гонки вторые дебаты были назначены на 10 сентября. Вместе с тем, планировалось, что в них примет участие действующий глава государства Джо Байден.

После его официального выхода из гонки республиканцы попросили внести изменения в график и сменить площадку, на которой будет проходить мероприятие.

«Он [Трамп] ранее согласился на это [дебаты], а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», — подчеркнула Харрис.



Напомним, что первые дебаты прошли в июне. Байден прибыл на них после двух перелетов, с простудой. Постоянно запинался, вел себя скованно, по лестнице спускался с помощью жены.

Поведение лидера привело к тому, что в Демпартии началась дискуссия о необходимости смены кандидата. Многие видные представители партии обратились к Байдену с просьбой выйти из гонки.

Политик, после консультаций с семьей и советниками, принял решение отказаться от борьбы за пост. На место кандидата он предложил вице-президента США Камалу Харрис.