Кулеба раскрыл, на чьей стороне оказался Китай после переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который на днях посетил КНР, заявил, что Китай находится и продолжит находиться только на стороне КНР. Об этом пишет "Московский комсомолец".

У Кулебы спросили, называли ли китайские дипломаты конфликт на Украине «войной». Глава МИД ответил на это отрицательно, сказав, что они «придерживались своей терминологии — "украинский кризис"».

Кулеба отметил, что министр иностранных дел Китая Ван И выступил «за справедливый и длительный мир» на Украине. При этом он не уточнил, что именно КНР понимает под «справедливым миром».

На этом фоне у главы МИД Украины спросили, не сложилось ли у него впечатление, что Китай может занять сторону Киева в вопросе мирного соглашения.