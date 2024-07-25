США выразили готовность к диалогу с РФ по размещению ракет в Германии

Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией относительно размещения с 2026 года американских ракет на территории ФРГ. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

"Мы очень ясно дали понять, что открыты для сотрудничества по снижению рисков в области контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией", - сказала Стюарт.



Она отвечала на вопрос о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой относительно размещения ракет США в Германии.

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.