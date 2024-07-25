Axios: Трамп намерен извлечь денежную прибыль из покушения на себя

Дональд Трамп намерен превратить свое выживание после покушения в миф, поместив памятные кадры инцидента на обложку своей последней книги, которая должна выйти в следующем месяце.

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На драматическом новостном снимке, сделанном фотографом Associated Press Эваном Вуччи, запечатлен непокорный и окровавленный Трамп, потрясающий кулаком и кричащий "дерись, дерись, дерись" толпе через несколько мгновений после неудавшегося покушения на его жизнь, совершенного 20-летним Томасом Мэтью Круксом на митинге в Батлере в штате Пенсильвания 13 июля. Теперь фотография будет использована на обложке нового тома книги Трампа "Спасите Америку", состоящей в основном из фотографий, которая поступит в продажу 3 сентября, сообщает Axios.

Книга, третья по счету с момента ухода Трампа из Белого дома в январе 2021 года, уже предлагается онлайн за 99 долларов. Экземпляры с подписью бывшего президента предлагаются за 499 долларов. Это не первый шаг Трампа по превращению шокирующего события, в результате которого погиб один зритель, пытавшийся защитить свою семью, и двое других получили ранения, в товар, отмечает Guardian. На прошлой неделе во время общенационального съезда Республиканской партии компания, которая ранее продавала золотистые кроссовки с логотипом Трампа, предложила пару белых кроссовок с изображением после покушения на него за 299 долларов.

Монетизация неудавшегося покушения, которая привела к слушаниям на Капитолийском холме и стала причиной отставки на этой неделе директора Секретной службы Кимберли Читл, продолжает тему превращения Трампом очевидных политических и юридических неудач в прибыльные предприятия. Он также поместил свою скандальную фотографию, сделанную после того, как он сдался властям в тюрьме округа Фултон в Джорджии в августе прошлого года после предъявления ему обвинений, связанных с выборами, на кружки и футболки, которые он использовал в качестве сувениров для своей предвыборной кампании 2024 года.

Между тем, в среду вечером на своем первом митинге после выхода Джо Байдена из президентской гонки Трамп обрушил шквал нападок на Камалу Харрис, предполагаемую замену президента в качестве кандидата от Демократической партии на выборах 2024 года. "Смертоносное разрушение границ Америки Камалой полностью и окончательно дисквалифицирует ее. Ей нельзя позволять баллотироваться на пост президента с тем, что она сделала", - сказал Трамп, неоднократно неправильно произнося имя Харрис, по-видимому, отметили некоторые наблюдатели, делая это преднамеренно.

В интервью телеканалу Fox News в четверг утром бывший президент также призвал к скорейшему прекращению войны Израиля в секторе Газа, готовясь к встрече в своем поместье во Флориде с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который в среду выступил с противоречивыми заявлениями на совместном заседании двух палат конгресса США.