В Норвегии раскрыли, зачем Западу нужно перемирие между РФ и Украиной

На Западе начали говорить о мирном соглашении с Россией, чтобы выиграть время и перевооружить ВСУ. Такое мнение высказал норвежский политолог Гленн Дизен. Его слова приводит «РИА Новости».

Дизен отметил, что с помощью Украины США, Великобритания и НАТО хотели ослабить РФ, однако спустя два года конфликта они «терпят поражение».

«Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой», — считает политолог.



Также он указал, что подход РФ является конструктивным, поскольку она хочет урегулирования, которые приведет к долгосрочному и стабильному миру.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны вести переговоры с РФ.