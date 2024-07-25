В Индонезии заявили о поиске Киевом путей отступления на случай победы Трампа

Украина ищет пути отступления на международной арене на случай возможной победы Дональда Трампа в президентской гонке в США. Об этом заявил аналитик из Индонезии Бакри Рахакундини Конни в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что одним из этих путей являются заявления Киева о мирных переговорах с Россией.

«Я полагаю, что Украина осознает скорые последствия грядущего президентства Дональда Трампа в США. Он продолжит свою концепцию MAGA (Make America Great Again), которая определенно сократит жизненно важные потоки помощи в Украину. Срубит их под корень», — сказал Конни.



23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет. Он считает, что это будет возможно на втором «саммите мира». Однако для этого должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его Москве. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план, добавил он.