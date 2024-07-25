Гутерреш заявил об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

В последние дни в мире наблюдается «эпидемия» экстремальной жары. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА «Новости».

По его словам, в последнюю неделю наблюдалась «беспрецедентная жара», особенно жаркими выдались 21-23 июля. Гутерреш отметил, что в эти три дня была зафиксирована максимальная температура за всю историю наблюдений.

Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей

Таким образом, по его мнению, если что-то и объединяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущает жару.