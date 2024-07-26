Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

Украина не намерена участвовать в заседании Совбеза ООН под председательством России по вопросу поставок оружия западных стран ВСУ.

Об этом в Telegram-канале сообщил МИД Украины.

«Россия не имеет права ни с правовой, ни с моральной точки зрения выполнять функции председательствующей в Совете Безопасности», — добавили представители внешнеполитического ведомства Украины.



Ранее Британия выступила против приглашения Украины и ЕС на заседание СБ ООН.