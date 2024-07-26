Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским

Дональд Трамп в интервью Fox News раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По словам кандидата в президенты США от республиканцев, он призвал собеседника закончить конфликт на Украине и напомнил ему о том, что русские победили Наполеона и Гитлера.

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«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина, вы имеете дело с военной машиной. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», — заявил Трамп.



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В интервью телеканалу республиканский кандидат вновь возложил ответственность за происходящее на Украине на действующего президента США Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что шансы на начало конфликта «были нулевые». Он напомнил, что во время его пребывания на посту главы государства этого не произошло.

Трамп и Зеленский впервые с 2021 года поговорили по телефону 19 июля. Высказываясь о беседе на своей странице в соцсети Truth Social, экс-президент США назвал ее «очень хорошей».