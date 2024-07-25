Политолог раскрыл суть мирного плана Трампа по Украине

Предположительно, мирный план по Украине кандидата в президенты США Дональда Трампа намекает на нейтральный статус страны. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

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— Как такового четкого плана у команды Трампа нет, потому что они там разные свои идеи продолжают вбрасывать в публичное пространство на протяжении последнего года. Но в общем и целом они сводятся к вопросу заморозки конфликта по линии фронта с предоставлением гарантий невступления Украины в НАТО, — высказался эксперт.



Он также уточнил, что команда Трампа будет просить у Российской Федерации сокращения взаимопомощи с Китаем в обмен на сохранение Украиной нейтрального статуса. По словам Дудакова, экс-глава Белого дома видит «основного экзистенциального противника» именно в Пекине. В связи с этим США под управлением Трампа будет планировать переход внешней политики на азиатский регион, передает «Лента.ру».

Днем ранее Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Они пройдут 10 сентября.

21 июля действующий глава Белого дома Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки. Тем не менее президент США сообщил, что продолжит исполнять обязанности до истечения срока.

После этого Трамп заявил, что победить вице-президента Камалу Харрис на выборах будет намного легче, чем Джо Байдена.

Трамп назвал «тупой и злобной» свою соперницу на выборах. На это заявление представитель штаба Харрис Аммар Муса ответила, что Трамп «думает только о себе». «Вечерка» оценила шансы возможной кандидатки на победу в выборах США.