Принц Гарри отправил записку больной раком Кейт Миддлтон

Принц Гарри отправил записку больной раком принцессе Кейт Миддлтон, которая посетила Уимблдонский теннисный турнир. Об этом сообщает Heat World.

По информации издания, принц Гарри смотрел турнир и был «в восторге, увидев, что Миддлтон выглядит такой сияющей».

«Он отправил ей записку, в которой выразил слова поддержки и сообщил, что рад ее видеть», — говорится в тексте.



В Heat World отметили, что посещение финального матча Уимблдонского теннисного турнира стало вторым публичным появлением Миддлтон на публике после того, как в марте она сообщила о том, что больна раком и проходит курс химиотерапии. На мероприятии принцесса Уэльская, которая является покровителем Всеанглийского клуба тенниса и крокета, появилась в ярко-фиолетовом платье.