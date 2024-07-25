Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своих телефонных переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной». Кроме того, он также обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он «допустил» начало конфликта на Украине.

«Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться. Байден не должен был допустить этого», — рассказал Трамп.



Помимо этого он также заявил, что президент России Владимир Путин «никогда бы не начал конфликт» при нахождении в Белом доме администрации Трампа. По его словам, в годы своего правления цены на бензин были низкими, а военнослужащие США занимали Афганистан.

«Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди», — добавил Трамп.



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