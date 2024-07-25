Пока вы не уснули: Шольц о войне НАТО с Россией и причина сделки Бакальчук с Russ

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Шольц сделал заявление о войне НАТО с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится не обострять ситуацию, принимая решения по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Phoenix.

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Названа вероятная причина сделки Бакальчук с Russ

Многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах мог подтолкнуть Татьяну Бакальчук к сделке с Russ. Вероятную причину слияния назвали опрошенные RTVI юристы.

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Харрис официально заявила о своем участии в выборах президента США

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Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах главы государства этой осенью. Как сообщает ТАСС, политик опубликовала первое видео своей предвыборной кампании.

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Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из России

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Telegram-канал SHOT утверждает, что хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину закрыли выезд из России. По данным SHOT, причиной стала задолженность в 64 миллиона рублей.

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Сотни некомплектных Lada Vesta скопились на площадках АвтоВАЗа

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На территории АвтоВАЗа скопилось большое количество некомплектных Lada Vesta. О сложившейся ситуации сообщил инсайдерский паблик Avtograd News во «ВКонтакте».

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Провал Олимпиады: Игры начались с краж и травли на улицах

Завтра в Париже открываются летние Олимпийские игры-2024, однако спортсмены уже требуют обеспечения безопасности, столкнувшись с грабежами. Что происходит во Франции, разбирался «Рамблер».

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В России презентовали смартфоны с подписью и цитатой Путина

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Российская ювелирная компания Caviar презентовала два лимитированных смартфона для патриотов. Согласно публикации на сайте компании, первая модель получила название «Лидер» и создана на базе Samsung Galaxy Z Fold6, а вторая — «Россия без границ» на основе iPhone 15 Pro.

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Libresse объявила о смене названия в России

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Марка Libresse в России намерена перейти на кириллицу и сменить название на «Либресс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Внук Пугачевой задолжал коммунальщикам крупную сумму

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который ранее переехал в США, задолжал коммунальщикам 41 тысячу рублей. Об этом сообщает Mash.

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Тело МотоТани доставили в аэропорт для транспортировки в Россию

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Тело мотоблогерши Татьяны Озолиной (МотоТаня), разбившейся накануне в Турции, отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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