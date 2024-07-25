Британский таблоид назвал Россию главным бенефициаром победы Трампа на выборах

Россия станет главным бенефициаром, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом пишет британский таблоид Express со ссылкой на опрошенных экспертов.

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«В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными», — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.



По его словам, Трамп также может пойти на уступки РФ, чтобы Москва ослабила связи с Пекином.

Ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете Дэвид Таунли отметил, что США могут признать суверенитет РФ над Крымом.

До этого Express со ссылкой на экспертов написал, что Украина будет готова принять проект мирного договора с Россией, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США. Аналитики также считают, Трамп даст импульс дипломатическому процессу и существенно сократит поставки оружия Киеву.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.