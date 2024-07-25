В МВД Украины рассказали о деталях задержания убийцы Фарион

Министерство внутренних дел Украины задержало 18-летнего жителя Днепра по подозрению в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион по итогам идентификации стрелка по записям с камер видеонаблюдения, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове в процессе подготовки к преступлению.

Проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 гектар леса, — рассказал глава МВД Украины.



Он отметил, что сотрудники полиции и СБУ потратили в общей сложности 139 часов непрерывной работы на поиски подозреваемого. Также Клименко подчеркнул, что стрелок является лишь исполнителем.

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До этого Клименко заявил, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. По его словам, устройства не функционировали из-за плановых отключений света во Львове.

Злоумышленник выстрелил в 60-летнюю Фарион вечером 19 июля, после этого он скрылся в неизвестном направлении. Экс-нардепа госпитализировали с пулевым ранением в критическом состоянии, после нападения она находилась в коме. Спасти ее не удалось — вечером того же дня она скончалась.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее обвинил Россию в причастности к убийству Ирины Фарион во Львове. По его словам, россияне являются «единственным бенефициаром» преступления.