Трамп считает, что США переживают ужасные времена из-за Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что страна переживает ужасные времена и упадок из-за политики нынешней администрации президента Джо Байдена.

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"Мы - нация, которая переживает упадок. Мы - нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь. Но мы не собираемся позволить этому ужасу продолжаться", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.



Трамп предрек третью мировую в случае победы Харрис

Он также назвал Байдена и вице-президента Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.