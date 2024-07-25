Бывший американский лидер Дональд Трамп опережает вице-президента страны Камалу Харрис по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, решат исход приближающихся выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой американского университета Emerson College и газетой The Hill.

Трамп имеет преимущество перед Харрис в Аризоне (в соотношении 49% респондентов к 44%), Джорджии (48% к 46%), Мичигане (46% к 45%) и Пенсильвании (48% к 46%). Отмечается, что оба претендента на пост главы Белого дома имеют одинаковый уровень поддержки в штате Висконсин (47%).

Опрос проводился в период с 22 по 23 июля. В нем приняли участие порядка 800 американских избирателей из каждого штата. Погрешность составила 3 п.п.

Харрис столкнулась с риском потерять поддержку Уолл-стрит

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы Джо Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.