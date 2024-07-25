В Литве готовят план массовой эвакуации

План массовой эвакуации населения на случай войны разрабатывается в Литве. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"МВД, Минобороны и Минтранс в сотрудничестве с национальным центром антикризисного реагирования работают над планом эвакуации жителей, предусматривающим уровень ответственности и задач властных инстанций, а также задач, которые могут решить органы власти на местах", - говорится в тексте.



Для подготовки плана муниципалитеты должны представить информацию о численности подлежащих эвакуации лиц, маршрутах, наличии транспорта для перевозки людей, мест размещения, а также рассчитать необходимые финансовые затраты.

Литва запланировала на осень проведение национальных учений по массовой эвакуации населения.