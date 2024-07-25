Харрис столкнулась с риском потерять поддержку Уолл-стрит

Среди финансистов с Уолл-стрит появляется все больше тех, кто думает о том, чтобы перестать поддерживать Демократическую партию США и перейти на сторону республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Financial Times (FT). Lenta.ru

По его данным, после того как президент США Джозеф Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы Белого дома, крупные финансисты стали иначе относиться к этой партии. Свою роль здесь сыграло и то, что Трамп пообещал назначить Джей Ди Вэнса вице-президентом, если победит на выборах. Вечерняя Москва

Один из собеседников FT заявил, что «настоящим американцам» вредят крупный бизнес, международная торговля, Уолл-стрит и иммиграция. Он настаивает на более жесткой антимонопольной политике. News.ru