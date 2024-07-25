Названа сумма внешней помощи Киеву с начала СВО

Министерство финансов Украины сообщило о поступлении в бюджет страны с февраля 2022 года 89,6 миллиарда долларов внешней помощи, передает РИА Новости.

© РИА Новости

В сообщении, которое опубликовано на сайте минфина Украины, говорится, что в 2024 году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США международной поддержки. Отмечается, что «партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в целом 38 миллиардов долларов США в 2024 году».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента.

В связи с сопротивлением республиканцев согласование предыдущего законопроекта о помощи Украине на $60,64 млрд затормозилось в конгрессе на полгода. В итоге его согласовали только в апреле.