Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион
Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.
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Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.
До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.
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