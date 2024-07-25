Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

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Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.