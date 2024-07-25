Трамп назвал вероятную причину покушения на него

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что слова демократов о том, что политик является «угрозой для демократии», стали причиной покушения на него. Слова Трампа приводит Politico.

«Такой грустный, больной мир, но вы знаете, что может произойти, когда они называют вас угрозой демократии», — сказал экс-президент, имея в виду покушение на него во время предвыборного митинга.



Он заявил, что не знает, что стало причиной, однако демократы неоднократно называли его «угрозой».